شكرا لقرائتكم خبر عن «أسوان» تستقبل سفراء 9 دول أفريقية لاستكشاف معالم مصر الحضارية والثقافية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظة أسوان، اليوم الخميس، مجموعة من السفراء الأفارقة المعتمدين بالقاهرة، حيث كان في استقبالهم اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، نائباً عن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

ضم الوفد الدبلوماسي سفراء 9 دول، هي الكاميرون وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وأنجولا وبوركينا فاسو وناميبيا وتنزانيا، بجانب فريق عمل الاتحاد الأفريقي برئاسة السفير عبدالحميد مزهير، الذين يقوموا برحلة نيلية استكشافية لمعالم الحضارة والثقافة المصرية بأسوان والأقصر في الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الجاري.

ورحب اللواء حازم عزت بالسفراء الأفارقة في بوابة مصر الجنوبية وجسر التواصل لأفريقيا عبر العصور، خاصة أن أسوان تحمل في مقوماتها العديد من القواسم المشتركة والتشابه الثقافى والتراثى والشعبى والذى يرتبط بجذوره وانتمائه لأفريقيا تاريخياً وحضارياً وثقافياً، لافتاً إلى أن أسوان أصبحت بحق محوراً دولياً تجارياً ولوجستياً وسياحياً وحلقة اتصال على مختلف الأصعدة والمجالات من خلال الموانئ البرية والنهرية، بالإضافة إلى شبكة الطرق الدولية مما ساهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا بشكل عام لتعكس هذه الشرايين الممتدة والنوافذ الجديدة مدى اهتمام مصر حكومة وشعباً بتطوير وتعزيز الشراكة والتواصل مع الأشقاء والأصدقاء الأفارقة.

الجدير بالذكر أن برنامج زيارة وفد السفراء الأفارقة لأسوان يشمل معابد إدفو وكوم أمبو وفيله، بجانب زيارة السد العالي، وأيضاً القيام بجولة نيلية، علاوة على الاستمتاع بفقرات فنية فلكلورية لإحدى فرق الفنون الشعبية.

أسوان تستقبل مجموعة من السفراء الأفارقة

أسوان تستقبل مجموعة من السفراء الأفارقة

أسوان تستقبل مجموعة من السفراء الأفارقة