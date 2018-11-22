شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يعد مشروع قرار بمنع إقامة مهرجانات تحت أى مسمى إعلامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يعد مشروع قرار بمنع أى مهرجانات تقام تحت أى مسمى إعلامى إلا بعد الحصول على موافقة المجلس واللجنة العليا للمهرجان فى وزارة الثقافة.
وأوضح سليم فى تصريح له أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على صورة مصر الإعلامية، خاصة عقب ما حدث فى المهرجان المزعوم الذى عقد فى الإسماعيلية تحت اسم "مونديال الإعلام".
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