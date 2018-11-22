شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يجتمع برئيس هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى باللواء اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمهيدا لإطلاقها. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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