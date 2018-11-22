أخبار مصر | سيلفيا نبيل: اللجنة الفرعية تشارك في "يوم مصر" ضمن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلفيا نبيل: اللجنة الفرعية تشارك في "يوم مصر" ضمن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت سيلفيا نبيل أن اليوم كان جيدا، وأن الحاضرين الذين تواصلت معهم، أشاروا إلى احساسهم أن دولة بكل أركانها تتحرك في نفس الاتجاه، نحو التنمية المستدامة، وهو أمر يدعو للتفاؤل ويعطي انطباع بالثقة، لافتة إلي أن مفهوم التنمية المستدامة أصبح أوضح بالنسبة لمختلف الوزارات.
وأضافت سيلفيا نبيل أن مختلف الوزارات أصبحت على علم بضرورة التشارك من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث أن هناك قطاعات عرضية تسوجب تعاون كافة الوزارات لتحقيقها، وأن يعمل الجميع لتحقيق نفس الهدف.
وتابعت "اللجنة طالبت بوضع استراتيجية 2030 في موازنات البرامج والآداء، ووضع مؤشرات قياس الآداء التي تضمن تحقيق الاستراتيجية، وعملت على ربط الاستراتيجية بالموازنة العاملة للدولة، وهو ما استجابت له الوزارات".
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