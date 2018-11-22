أخبار مصر | البحوث الإسلامية: اللغة العربية السلاح الأقوى في مواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص الشرعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحوث الإسلامية: اللغة العربية السلاح الأقوى في مواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في حفل تخرج الدفعة الثامنة من طلاب وطالبات مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتي تنظمه الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف تحت رعاية شيخ الأزهر، وبحضور قيادات الأزهر الشريف، حيث يُعد هذا الحفل تتويجا لهؤلاء الطلاب نتيجة إصرارهم خلال فترة تعليمهم على إتقان اللغة العربية تمهيدا للدراسة بالأزهر الشريف.

وقال الأمين العام إن اهتمام الأزهر الشريف بقيادة الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر بهؤلاء الطلاب في مختلف المراحل التعليمية ورعايتهم وتقديم شتى سبل الدعم اللازم لهم، يمثل رسالة الأزهر العالمية التي يسعى من خلالها لتقديم نماذج متميزة من هؤلاء الطلاب كسفراء للأزهر في مختلف دول العالم لينشروا منهجه الوسطي في ترسيخ السلام واحترام الآخر وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

أضاف الأمين العام أن اللغة العربية هي المدخل الأساس والسلاح الأقوى في مواجهة الأفكار الضالة، خاصة وأن جماعات التطرف والغلو تستخدم اللغة في التأويل الخاطئ للنصوص الشرعية؛ لتضليل الناس، مما يؤكد أهمية وضرورة تعلم اللغة العربية وقواعدها وأساليبها وأصولها.