أخبار مصر | وكيل "قوى عاملة النواب" تطالب بنظام صارم لضبط قائدى سيارات المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "قوى عاملة النواب" تطالب بنظام صارم لضبط قائدى سيارات المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشددت "عطوة"، فى تصريحات صحفية، على ضرورة أن يتم إجراء تحليل دورى للمخدرات، للتأكد من عدم تعاطيهم أى نوع من أنواع المخدرات، "فليس من المقبول أن تفقد الأسر حياة أعز ما تملك بسبب رعونة سائقى أتوبيسات المدارس".
واستطردت: "نجد فى الشوارع جنون السائقين، وعدم اكتراثهم لحياة التلاميذ، بل ونجد سباقات رالى تتم على الطرق لاسيما الدائرى والمحور، ولدينا حوادث متكررة بين سائقى أتوبيسات المدارس وتسببت فى ضحايا من تلاميذنا، فأرواح أبنائنا فى يد سائقين لا يكترثون، وعلينا إحكام القبضة عليهم".
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