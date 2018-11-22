أخبار مصر | وكيل "قوى عاملة النواب" تطالب بنظام صارم لضبط قائدى سيارات المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "قوى عاملة النواب" تطالب بنظام صارم لضبط قائدى سيارات المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لابد من وضع نظام صارم لتصريح سائقى مدارس الأطفال بقيادة أتوبيسات المدارس، وإجراء الاختبارات اللازمة قبل الموافقة على أى سائق، مستطردة: "أرواح التلاميذ بيد هؤلاء، مما يحتم علينا التأكد منهم، ويجب وضع نظام مراقبة ومتابعة من إدارة المدارس ومشرف الأتوبيسات، كى نضمن سلامة التلاميذ".

وشددت "عطوة"، فى تصريحات صحفية، على ضرورة أن يتم إجراء تحليل دورى للمخدرات، للتأكد من عدم تعاطيهم أى نوع من أنواع المخدرات، "فليس من المقبول أن تفقد الأسر حياة أعز ما تملك بسبب رعونة سائقى أتوبيسات المدارس".

واستطردت: "نجد فى الشوارع جنون السائقين، وعدم اكتراثهم لحياة التلاميذ، بل ونجد سباقات رالى تتم على الطرق لاسيما الدائرى والمحور، ولدينا حوادث متكررة بين سائقى أتوبيسات المدارس وتسببت فى ضحايا من تلاميذنا، فأرواح أبنائنا فى يد سائقين لا يكترثون، وعلينا إحكام القبضة عليهم".

