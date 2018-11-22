أخبار مصر | "الأعلى للإعلام" يبت في 110 طلب ترخيص لمواقع الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام" يبت في 110 طلب ترخيص لمواقع الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هيئة المكتب ولجنة التراخيص بالمجلس، سيعقدنا اجتماعًا هامًا منتصف الأسبوع المقبل، يعقبه اجتماع للمجلس ككل؛ لمناقشة والبت في طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية التي قدمت طلبات بالترخيص على مدار 4 أسابيع.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس تلقى 110 طلب لترخيص المواقع، منهم 86 موقعا دفع الرسوم المُقررة قانونًا، وقيمتها 50 ألف جنيه.