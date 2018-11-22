أخبار مصر | البيئة: الإعداد لإطلاق حملات للتوعية حول "الاستخدام الآمن للمخلفات الإلكترونية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيئة: الإعداد لإطلاق حملات للتوعية حول "الاستخدام الآمن للمخلفات الإلكترونية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية ندوة لإطلاق حملة للتوعية الجماهيرية حول "التداول الآمن للمخلفات الإلكترونية " بحضور الدكتور طارق العربي مدير وحدة إدارة مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية، ومشاركة ممثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من وفود الدول المشاركة فى المؤتمر، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13 – 29 نوفمبر 2018.

وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بالآثار السلبية لعدم التداول الآمن للمخلفات والمشاكل الصحية والبيئية المترتبة على ذلك، حيث تم خلال الندوة عرض مجموعة من الأفلام لتوعوية المواطنين وخاصة الأطفال بإعادة الاستخدام والتدوير الآمن للمخلفات الإلكترونية والتى ارتكزت على عدة رسائل منها ترشيد استهلاك الأجهزة الإلكترونية وإعادة استخدامها وتدوير المخلفات الإلكترونية وتسليط الضوء على المخاطر البيئية والصحية للمخلفات الإلكترونية.

كما قدمت المهندسة هدي شقرة المسئول الفني لمشروع المخلفات الإلكترونية والطبية عرضا حول مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية تم خلاله استعراض أهداف المشروع وإنجازاته وأهم الأنشطة التي تم تنفيذها منذ بدء المشروع، كما تم شرح الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتدوير المخلفات الإلكترونية.

وأشارت هدي شقرة إلى ارتفاع العائدات الاقتصادية لتدوير المخلفات الإلكترونية من 9 مليار دولار في 2010 إلي 20 مليار دولار في 2016 في العالم، كما يعد استخراج بعض المعادن من المخلفات الإلكترونية من الناحية البيئية أقل استهلاكا للطاقة من استخراجه من المناجم حيث يوفر استخراج الألمونيوم طاقة بنسبة ٩٥% عن استخراجه من المناجم، مضيفة أيضا إلى توفير تلك الصناعة العديد من فرص العمل حيث يمكن تدوير الحاسبات الآلية ل 10 آلاف طن وتوفير 296 فرصة عمل.

كما تم خلال الندوة الإعلان عن الاستعداد لإطلاق تطبيق إلكتروني E-Tadweer وذلك لتسهيل عملية جمع المخلفات الإلكترونية من المنازل، حيث سيتم الإعداد لحملة إعلامية متكاملة علي جميع الوسائط الإعلامية للتعريف بالتطبيق وكيفية استخدامه.

كما قامت المهندسة إلهام رفعت ممثل جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإلقاء الضوء على مجهودات وزارة البيئة في تحقيق الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية.