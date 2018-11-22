أخبار مصر | عاجل.. "السيسي" يرسل برقية إلى رئيس جمهورية لاتفيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "السيسي" يرسل برقية إلى رئيس جمهورية لاتفيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس ريموندس فيجونيس رئيس جمهورية لاتفيا بمناسبة الذكرى المئوية؛ لإعلان الجمهورية. كما أوفد الرئيس السيسى أيضا، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية لاتفيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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