أخبار مصر | انطلاق المؤتمر الشرق أوسطي لثاني لطب العيون وشبكية الأطفال بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق المؤتمر الشرق أوسطي لثاني لطب العيون وشبكية الأطفال بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت فعاليات المؤتمر الشرق أوسطي لثاني لطب العيون وشبكية الأطفال، اليوم الخميس، في أحد فنادق القاهرة، وتستمر حتى مساء الغد، بمشاركة 18 دولة، لاستعراض 80 بحثا من أحدث وأهم أبحاث العيون في العالم.

وأكد رئيس المؤتمر الدكتور إيهاب سعد عثمان، أستاذ العيون في كلية طب جامعة القاهرة، أن المؤتمر يناقش مشاكل أورام سطح العين وأورام الجفون المرتبطة بالتعرض التراكمي لأشعة الشمس لسنوات عديدة، والتي تهم سكان المناطق والدول المشمسة مثل مصر ودول أفريقيا والخليج العربي، وخصوصا لأصحاب المهن الشاقة مثل الفلاحين والعمال.

وأضاف أن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية في أوقات الذروة لمدد تتجاوز العشر سنوات يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأورام سرطانية خطيرة، ناصحا من يتعرضون لأشعة الشمس بشكل مكثف بارتداء نضارة داكنة حتى ولو كانت رخيصة الثمن، حيث أن تلوين الزجاج يمتص 99% من أشعة الشمس الضارة.

وأوضح أن المؤتمر يتطرق لأسباب وطرق علاج جحوظ العين، الذي قد يحدث بسبب الغدة الدرقية أو لوجود أورام خلف العين أو لأسباب وراثية لوجود تشوعات في عظام الجمجمة وبنسبة محدودة، مشيرا إلى أن هذه العيوب يتم علاجها جراحيا دون التأثير على شكل العين وكفاءتها.

وقال: إن المؤتمر يشارك فيه أطباء من أمريكا وأوروبا وأفريقيا والدول التي تتشابه بها مشاكل صحة العين، ليتم تبادل الخبرات بين أساتذة الطب في هذه الدول.