مصر | حملات موسعة لأمن القاهرة لرصد المخالفات وإزالة الإشغالات وضبط الخارجين عن القانون (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات موسعة لأمن القاهرة لرصد المخالفات وإزالة الإشغالات وضبط الخارجين عن القانون (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مديرية أمن القاهرة، حملات مكبرة على عدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية لرصد المخالفات المرورية وإزالة الإشغالات وضبط الخارجين عن القانون، وذلك بمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) والقطاعات الجغرافية كل فيما يخصه.

واستهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالعاصمة كالتالي:

قطاع القاهرة الجديدة:

(مناطق التجمع الثالث –محيط الجمعات والمدارس بالقطامية – الرحاب – مدينة بدر).

قطاع الشرق:

شملت (حي المطرية – محيط مستشفى المطرية – محطات المترو – حي السلام أول – حي شرق مدينة نصر- حي المرج – حي مصر الجديدة).

قطاع الغرب:

(حي غرب – حي الجمالية – السيدة زينب - الموسكي).

قطاع الشمال:

(حي الساحل – بولاق أبو العلا – حدائق القبة).

قطاع الجنوب:

(حي المعادي – دار السلام - حلوان).

في مجال المرافق:

(577 إزالة إدارية، 112 إشغال طريق، 37 بائعًا جائلًا،9 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة، 3 تروسكلات بيع فاكهة، 4 عدم حمل شهادة صحية، 22 محضر تلوث بيئة، 46 محضر إدارة بدون ترخيص، 3 لافتات إعلانات، 4 فاترينة استانلس، 5 تكاتك 6 إزالات عشش بشارع ترعة التوفيقية بالمطرية، وقرار إزالة بالمطرية).

في مجال المرور:

(2051 كلبشًا، 45 تعطيل حركة المرور، 659 سحب تراخيص، 3851 مخالفة نموذج 125، 148 قضية تصالح، 23 طمس لوحات، 53 انتظار في الممنوع، 18 ملصقًا ومعلقًا، 110 مخالفات شروط الترخيص، 28 حظر سير النقل، 37 دون رخصة قيادة، 29 بدون رخصة تسيير، 116 انبعاث دخان، 100 أمن ومتانة، وحجز دراجتين ناريتين،ومركبتين بدون لوحات).

وتتواصل الحملات بتلك المنطقة ومناطق أخرى لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع.

