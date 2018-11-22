أخبار مصر | رئيس "مصر الثورة" عن تصفية 12 إرهابيا: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "مصر الثورة" عن تصفية 12 إرهابيا: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، إن الضربة الموجعة التي وجهتها أجهزة الأمن ضد الإرهابيين في العريش بمحافظة شمال سيناء اليوم ما أسفر عن مقتل 12 عنصرا إرهابيا قبل تنفيذهم أعمال تخريبية هزت عرش الإرهابيين في سيناء، وسببت لهم رعبا شديدا.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان له أصدره اليوم، أن بواسل وأبطال قطاع الأمن الوطني يستحقون التحية لنجاحهم في تصفية 12 إرهابيا بعد رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة في العريش، مؤكدا على أن يقظة الأجهزة الأمنية والضربات الاستباقية ساهمت بشكل كبير في إحباط المخططات الإرهابية التي دأبت الجماعات الإرهابية المتطرفة على التخطيط لها.

وأوضح رئيس "مصر الثورة"، أن العمليات الأمنية الناجحة زلزلت الجماعات الإرهابية التي أصبحت في طريقها للزوال، موضحا أن الضربات الأمنية الاستباقية ساهمت بشكل كبير في إعادة الهدوء للبلاد ودحر فلول الإرهاب.

وأشار إلى أن الإرهاب ما زال موجودا ولكنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، موضحا أن اتخاذ العناصر الإرهابية مخابئ لهم في الأماكن الصحراوية، يؤكد سيطرة العناصر الأمنية على حركة الإرهابيين في الداخل.

