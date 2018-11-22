أخبار مصر | "أبوشقة" يصدر قرارا بوقف أمين عام الحزب ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبوشقة" يصدر قرارا بوقف أمين عام الحزب ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، قرارا بوقف محمد جاد أمين عام الحزب ببورسعيد مع عرض الأمر على الهيئة العليا للحزب والتي ستنعقد اليوم الخميس؛ لتصدر ما تراه مناسبا من قرارات بشأن ما ارتكبه من مخالفات فى إدارة اللجنة العامة ببورسعيد.



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