أخبار مصر | وزارة الخارجية تتابع الحالة الصحية للمصابين في حادث سير بالكويت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الخارجية تتابع الحالة الصحية للمصابين في حادث سير بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه فور وقوع حادث السير الذي راح ضحيته مواطن مصري وأصيب 11 شخصا آخرين في الكويت يوم 19 الجاري، فقد تم تكليف القنصلية المصرية في الكويت بسرعة إنهاء إجراءات شحن جثمان المواطن حازم حمزة عبد الله أبو زيد، حيث وصل جثمان الفقيد إلى القاهرة فجر يوم 21 الجاري.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن القنصلية مازالت تتابع الحالة الصحية للمواطنين المصابين نتيجة الحادث، حيث أفادت بأن خمسة مواطنين فقط لا يزالون يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى، بينما خرج باقي المصابين بعد استقرار حالتهم الصحية.