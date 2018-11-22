أخبار مصر | "برلمانية" ترفض قانون منع سفر المحضون إلى الخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلمانية" ترفض قانون منع سفر المحضون إلى الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رفضها مشروع القانون المقدم من النائب سمير أبو طالب والذي ينص على منع سفر المحضون إلى الخارج إلا بموافقة الطرف الحاضن.

وأوضحت في تصريحات لها أن خطف الأطفال والسفر بهم إلى الخارج من قبل الطرف غير الحاضن لا تمثل إلا نسبة صغيرة من حالات الخطف التي يواجهها الأطفال، مضيفة: "لا يتم تجريم خطف الأطفال في الداخل من الطرف غير الحاضن، وهناك حالات يتم تغيير أسماء الأطفال حتى لا تعثر الداخلية عليهم".

وأشارت إلى أنه يجب وضع العديد من الضوابط التي تضمن عدم خطف الأطفال أو الاعتداء عليهم على كافة المستويات حتى يمكن القبول بتطبيق الرؤية أو الاستضافة.