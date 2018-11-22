مصر | "جنايات الجيزة" تقضي ببراءة 4 متهمين من سرقة دراجة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جنايات الجيزة" تقضي ببراءة 4 متهمين من سرقة دراجة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، ببراءة أربعة متهمين من سرقة دراجة نارية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين إسلام عزت، حلاق، صادق أحمد، بائع خضار، محمد عبد العال، عامل، محمد منصور، تباع، وآخر مجهول، بسرقة الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه هاني شرقاوي من داخل الجراج الخاص بمنزله وكان ذلك ليلًا وحال حملهم سلاحًا ناريًا وذخائر.

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