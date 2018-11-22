مصر | ضبط سائق وبحوزته 3 آلاف قرص منشط بقصد الاتجار ببنها

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على سائق بحوزته 3 آلاف قرص منشط بقصد الاتجار ببنها. وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنها من ضبط "أحمد. ع. أ"، 35 سنة، سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وبحوزته 3000 قرص منشط. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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