مصر | ضبط شخص لاتهامه بالاحتيال على عدد من المواطنين بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لاتهامه بالاحتيال على عدد من المواطنين بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بدعوى قدرته على توفير فرص عمل لهم بالمعادي، ورصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود العديد من الإعلانات الوهمية بإمكانية الحصول على وظائف بالجهات الحكومية والخاصة بدون شروط أو مؤهلات "على خلاف الحقيقة".

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام "شريف.م.ف" سن 30، مقيم بمنطقة حلوان - بالقاهرة، بإنشاء شركة وهمية كائنة بمنطقة المعادي بالقاهرة "بدون ترخيص " واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على وظائف عقب قيامه بالإعلان عن أمكانية تعيينهم بالعديد من الشركات دون شروط أو مؤهلات، وحصوله على مبالغ مالية تراوحت مابين (100 إلى 300 جنيه) للفرد الواحد بزعم أنها رسوم التعيين وقيامه بتسليمهم خطابات مزورة منسوبة لتلك الجهات تفيد- على غير الحقيقة - أنه تم ترشيحهم لشغل وظائف بمهن مختلفة بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليه، وعُثر بحوزته على العديد من خطابات ترشيح لوظائف وهمية للتعيين بشركات خاصة، عدد من الملفات بداخل كلٍ منهم المستندات الخاصة بالمجني عليهم "صور بطاقات رقم قومي، شهادات ميلاد، شهادات تخرج"، وثائق تعارف بأسماء أشخاص مختلفة، إعلانات لطلب وظائف ببعض الشركات والبنوك مدون بها الوظائف والمهن المطلوبة بالبلاد، عقود عمل خالية البيانات "ومعدة للتزوير"، هاتفين محمولين، بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل المتبادلة بينه وبين ضحاياه على برنامج الواتس آب تؤكد نشاطه.

وأمكن الاستدلال على عدد من ضحايا المتهم، وبسؤالهم قرروا قيامه بالاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبلغ 300 جنيه من كلٍ منهم بزعم توفير وظائف لهم، بمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.