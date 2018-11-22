مصر | بجلسة صلح.. أمن أسيوط ينجح في إنهاء نزاع قائم بين عائلتين بمركز ساحل سليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بجلسة صلح.. أمن أسيوط ينجح في إنهاء نزاع قائم بين عائلتين بمركز ساحل سليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية العونة دائرة مركز شرطة ساحل سليم، في النزاع القائم بينهما.

وجاء ذلك بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.