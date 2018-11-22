مصر | السجن المشدد 7 سنوات لعامل هتك عرض طفلة بالبدرشين

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قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد.ح" بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طفلة بالبدرشين. وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف. وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "محمد حنفي"، بهتك عرض الطفلة بسمة السيد، والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة، بالقوة والتهديد، بأن وضع يدها على فمها ممكما إياها ومهدادها بالايذاء، وقام بجذبها إلى إحدى العشش، وما أن دلف بها إلى داخلها حتى قام بحسر بنطالها عنها على النحو المبين بالأوراق.



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