مصر | سقوط هارب من أحكام قضائية وبحوزته حشيش وطبنجة و37 ألف جنيه بالفيوم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من القبض على مزارع بحوزته 37 ألف جنيه، كمية من الحشيش والبانجو المخدر، وطبنجة، وأخطر مدير أمن الفيوم بالواقعة.

وكان ورد إخطار للواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، مفاده أنه حال تواجد الرائد وائل فرغل الضابط بإدارة الطرق والمنافذ، بالقول الأمني بطريق "القاهرة-الفيوم" الصحراوي، لمتابعة الحالة الأمنية، وبفحص السيارات تم الاشتباه في قائد سيارة، حال سيره بالطريق القادم من القاهرة للفيوم، وتبين أنه يدعي "مراد. ا.ح"، 57 سنة، مزارع، هارب من أحكام قضائية، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها طبنجة، 9 طلقات نارية من ذات الغيار، نصف كيس حشيش، 150 جرام بانجو، 19 ألف جنيه، 900 دولار أمريكي.

وبمواجهة قائد السيارة أقر بحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الفيوم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.