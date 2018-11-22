مصر | القبض على المتهمين بإطلاق النار على سائق توك توك بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على المتهمين بإطلاق النار على سائق توك توك بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا من ضبط إثنين من مرتكبي واقعة الشروع في سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه، وإصابة مالكها بدر مواس.

وتلقى مركز شرطة ديرمواس بالمنيا بلاغا من المستشفى العام بإصابة أحد الأشخاص ومقيم بناحية تانوف دائرة المركز برش خرطوش بالقدمين، وما قرره أنه حال تواجده بمنزله، قام مجهولان بالشروع فى سرقة مركبة "التوك توك" الخاص به وأطلق أحدهما عيار خرطوش تجاهه فأحدث إصابته ولاذا بالقرار.

وتم تشكل فريق بحث بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنيا وقطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة كلٍ من "حاتم. ع. م" سن 28، حداد، "مصطفى. ع. ف" سن 25، حداد، و"محمد. ع. ع" سن 22، حداد "لهم معلومات جنائية" ومقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع أمن أسيوط، وتم ضبط الأول والثاني.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث، وأن المتهم الأول هو مُطلق العيار الخرطوش تجاه المجني عليه، وأرشدا عن الدراجة النارية المُستخدمة في ارتكاب الواقعة "مُبلغ بسرقتها بأسيوط" والسلاح المُستخدم "فرد خرطوش"وطلقتين لذات العيار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.