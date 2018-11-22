مصر | المشدد 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم السيد رضا في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر"، كما قضت بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات. صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور. وكانت النيابة، قد وجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضي.



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