شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: استمرار حملات «الإشغالات والمخالفات» 24 ساعة على كافة أحياء العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الخميس، لرؤساء الأحياء بالتواجد في الشارع القاهري على مدار 24 ساعة والقيام بعمل حملات يومية للقضاء على المخالفات والإشغالات في الشارع القاهري بالتعاون مع رجال الشرطة في القضاء على بؤر الباعة الجائلين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي مصر الجديدة تحت إشراف العميد أحمد أنور رئيس الحي، بإزالة سور مخالف للعقار بشارع النزهة وإزالة الأكشاك المخالفة ومراجعة تراخصيهم كما قامت بغلق 3 «كافيهات» ومصنع غير مرخصين وتم عمل محاضر لهم مع الغلق والتشميع.

وقال رئيس الحي، إن حملات الحي مستمرة لغلق «الكافيهات» بالمخالفة وغير المرخصة، وذلك للحفاظ على المظهر العام وإقرار القانون، والحفاظ على حق الدولة.

وأشار «أنور» إلى أن أجهزة الحي لن تتوقف عن التصدي للمخالفين وإزالة أي إشغالات أو مخالفات، ومصادرة أي مضبوطات، كما تابع المهندس مصطفي عبدالعزيز رئيس حي شرق مدينة نصر، التسكين للباعة داخل سوق المنهل.

كما قام اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، بمتابعة شكاوى المواطنين لبعض الإشغالات وأعمال المباني المخالفة فتم التوجيه، وأسفرت المتابعة عن، غلق وتشميع شقة سكنية في ٣ شارع مكة بالنزهة الجديدة لقيام المخالف بتعديلات معمارية بدون ترخيص، وإعادة غلق وتشميع مقهى في ١٥ التعاونيات بالشيراتون وإخلاؤه من الإشغالات، وإعادة غلق وتشميع مقهى في ١٥ التعاونيات بالشيراتون، وإخلائه من الاشغالات، ورفع إشغال «نصبة شاي» بالجزيرة الوسطى بشارع سيد زكريا، ورفع اشغال عربة يد خشبية لبائع متجول بشارع خالد بن الوليد، وجارى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين بشن حملات صارمة، بناء على تعليمات اللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين، تم عمل إزالة في المهد بالقطعة ١٦/ و/٥ بمنطقة تقسيم اللاسلكي عبارة عن تقسيم الجراج محلات كما تم عمل حملة نظافة على شارع شرق السكة الحديد، واستمرار لحملات النظافة والتطوير ومحاربة الإشغالات داخل أحياء القاهرة وبناء عليه وعلي تعليمات الدكتور مجدي شريف رئيس حي الساحل، تم العمل على إنشاء بالوعات صرف الأمطار بشارع عبداللطيف الفحام بتواجد مسؤول المربع م محمد عماد،‏ كما تم عمل حملة مكبرة على مربع شوارع الثلاثيني وأبورحاب محجوب، والشيخ الشبراوي وتم التنبيه على أصحاب المحالات برفع إشغالاتهم وتم رفعها بالفعل والتنبيه عليهم بعدم التجاوز على نهر الطريق وذلك بتواجد الإشغالات، و‏تم العمل على معاينة سطح العقار ٦ شارع الحايس وتبين عدم وجود أعمال مباني مخالفة.

كما تم تقليم ورفع مخلفات تقليم الأشجار بشارع الملعب بأرض أيوب بالتعاون مع قائد شرطة المرافق ومأمور قسم الساحل ومباحث الساحل وإدارة المرور وشرطة المرافق وإدارة الإشغالات والبيئة والمحلات وفرع الهيئة والمتابعة الميدانية حيث تم رفع إشغالات بشارع بطيء الكورنيش، ورفع اليفط والتاندات المخالفة، ورفع إشغالات بميدان المظلات ومنطقة الخلفاوي، كما تم إعادة غلق مقهى وغلق مقهى بمنطقة الخلفاوي، وتم إزالة حواجز حديدية بشارع أحمد الرشيدي.