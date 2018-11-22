شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن حقيقة أداء طلاب «الأول الثانوي» المغتربين الامتحان داخل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير بشأن صدور قرار بإجبار طلاب الصف الأول الثانوي العام المغتربين على أداء امتحان هذا العام داخل جمهورية مصر العربية فقط، وعدم السماح بأداء تلك الامتحانات في السفارات بالخارج كما جرت في السنوات الماضية.

وبين المركز الإعلامي، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أن الوزارة لم تصدر نهائيًا أي قرار يتعلق بهذا الشأن، موضحة أن الطلاب المغتربون سيؤدون امتحاناتهم هذا العام كما جرت في الأعوام السابقة دون أي تغيير، مُشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب المغتربين بالخارج.

وتابعت الوزارة أنه فيما يخص موقف امتحانات الطلاب المغتربين الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي العام القادم، فلم تصل حتى الآن لقرار نهائي بهذا الشأن، موضحة أنها بمجرد الوصول لقرار نهائي فإنها ستعلنه بشكل رسمي وفي بيان واضح على موقعها الرسمي (http://www.moe.gov.eg)، بجانب نشره بمختلف وسائل الإعلام.

وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأخبار قبل نشر أي معلومات مغلوطة تثير القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على ‏رقم الوزارة التالي (27923754).