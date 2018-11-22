شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي إجراء حذف عشوائي لمستحقي «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر بشأن إجراء وزارة التضامن حذفا عشوائيا للمقيدين ببرنامج تكافل وكرامة تخفيضاً للنفقات.

وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوكدةً أنه لم يتم إجراء أي حذف أو استبعاد لأي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي، مشددةً على أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الأمان الاجتماعي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وأن ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

ولفتت الوزارة إلى أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أخطاء تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.

وأفادت الوزارة بأن عمليات التطوير الإداري والميكنة التي تبنتها الوزارة منذ حوالي 3 أعوام على المستوى المركزي والمحلي قد ساهمت في تطبيق إجراءات محكمة لتنقية البيانات، بالإضافة إلى إيجابية تعاون الوزارة مع هيئة الرقابة الإدارية التي تقود بناء قاعدة البيانات القومية لما لهذا التعاون من أثر إيجابي على تحسين سبل نزاهة توزيع الموارد المخصصة للدعم.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.