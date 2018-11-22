شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى إجبار الصف الأول الثانوى العام المغتربين على أداء الامتحان بمصر فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن صدور قرار بإجبار طلاب الصف الأول الثانوي العام المغتربين على أداء الامتحان هذا العام داخل جمهورية مصر العربية فقط، وعدم السماح بأداء هذه الامتحانات في السفارات بالخارج كما جرت في السنوات الماضية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أن الوزارة لم تصدر نهائيًا أي قرار يتعلق بهذا الشأن، موضحة أن الطلاب المغتربين سيؤدون امتحاناتهم هذا العام كما جرت في الأعوام السابقة دون أي تغيير, مُشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب المغتربين بالخارج.

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