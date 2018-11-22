شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة المحطات النووية" تنظم منتدى حول مشاركة الشركات المصرية بمحطة الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع كل من شركة "روزاتوم" الروسية وشركة "اتوم ستروى اكسبورت" منتدى "موردى الصناعة النووية" يومى الأحد والإثنين المقبلين بإحدى فنادق القاهرة فى إطار تنفيذ البرنامج النووى المصرى وإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة. ويهدف هذا المنتدى إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة كهرباء الضبعة النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية فى أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقا للاهداف الاستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية فى مصر والارتقاء بمستويات الجودة فى الصناعات المصرية. ويشار إلى ان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعتزم تنظيم منتدى " موردى الصناعة النووية" بصفتها المالكة للمشروع.

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