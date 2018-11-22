شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق تطوير العشوائيات يتفقد منطقتى عين دار ودرب السندادية بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، منطقتى عين دار ودرب السندادية بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، للاطمئنان على سير العمل بالمنطقتين، واللتين يتم تطويرهما فى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأوضح مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية خلال الزيارة، أن المنطقتين تندرجان تحت تصنيف المناطق غير الآمنة بالمحافظة، مشيراً إلى أن صندوق تطوير المناطق العشوائية حالياً يقوم بإعداد مخطط تفصيلى بغرض التمكين من التطوير لتلك المناطق.

من جانبه أهدى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد درع المحافظة للمهندس خالد صديق، تقديراً لما يتم بذله من جهود تُمثل نقلةً شاملةً للقضاء على المناطق العشوائية بالمحافظة.