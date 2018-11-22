شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية مصر بجدة: نقل جثمان الصيدلى المصرى للقاهرة غدا.. وتحويل مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القنصلية المصرية فى جدة منذ قليل أن جثمان الصيدلى المصرى أحمد طه المنخلى سيتم نقله إلى القاهرة غدا الجمعة، مؤكدة أنها تتابع سير التحقيقات الجارية بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وأكدت القنصلية فى بيان صحفى، اليوم، أن الفقيد أحمد طه الذى يعمل بإحدى صيدليات مجموعة النهدى بحى الصفا بمدينة جازان، تم تحويل مستحقاته إلى القاهرة ليتسلمها ذوويه.