شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات هائلة عقب اندلاع حريق فى 11 حافلة ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير إخبارية، بوقوع انفجارات هائلة عقب اشتعال النيران فى 11 حافلة بإحدى المحطات الواقعة فى جنوب شرقى العاصمة البريطانية (لندن). وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية، اليوم الخميس، أنه تم إرسال 8 سيارات إطفاء و60 من أفراد مكافحة الحرائق إلى مكان الحادث من أجل السيطرة على ألسنة اللهب، إلا أنه لم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق.

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