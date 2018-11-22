شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة غلق المتحف المصري بالتحرير عقب افتتاح المتحف الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بغلق المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وبيّن المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة الآثار التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنها عارية تماماً من الصحة، وأن المتحف المصري بالتحرير سيظل مفتوحا لاستقبال زائريه من المصريين والعرب والأجانب بشكل طبيعي، دون أي تأثر بافتتاح المتحف الكبير، حيث سيعمل المتحفان معا.

وأشارت الوزارة إلى أن مبنى المتحف المصري بالتحرير يعد أثرا في حد ذاته، وأحد المعالم ‏الفريدة بالقاهرة يأتي لزيارته ‏السائحون من جميع دول العالم، مشيرة إلى أن كل ما يتردد ‏في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة ‏والإضرار بالسياحة المصرية.‏

وأضافت الوزارة أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 116 عاما على إنشاء المتحف المصري بالتحرير، وكان من ‏أهم مظاهر هذه الاحتفالية افتتاح سيناريو العرض المتحفي الجديد لكنوز (يويا ‏وتويا) الأثرية، أجداد الملك ‏‏«اخناتون»، والتي ستحل، هي وكنوز تانيس الملكية، محل ‏مقتنيات الملك توت عنخ آمون عقب نقلها إلى المتحف المصري الكبير ‏قُبيل افتتاحه عام ‏‏2020.‏

وناشدت وزارة الآثار، وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]).