شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح صحة تبرع أحد رجال الأعمال ببناء 1000 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نشر بشأن تبرع أحد رجال الأعمال ببناء 1000 مدرسة لصالح وزارة التربية والتعليم‏.

وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم‏ والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنها لم تتلق أي تبرعات من أي رجل أعمال بشأن بناء عدد من المدارس لصالح الوزارة، موضحة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الوزارة تتمنى مساهمة رجال الأعمال والمجتمع المدني في هذا المشروع.

وأضافت الوزارة أنها تتحرك بشكل جاد وسريع خلال الفترة الحالية من أجل التوسع في بناء مدارس جديدة في إطار خطة شاملة تستهدف بناء 260 ألف فصل تصل إلى قرابة 17 ألف مدرسة، موضحة أنه من المقرر أن يتم بناؤها حتى عام 2021، بهدف خفض الكثافات الطلابية داخل المدارس، إضافة إلى تغذية المناطق المحرومة وإلغاء تعدد الفترات «الصباحية والمسائية» في بعض المدارس بعدة محافظات، وكذلك رفع نسبة القبول والاستيعاب والإتاحة بمرحلة رياض الأطفال وإحلال بعض المباني وتجديدها وكذلك توفير فصول تربية خاصة.

وناشدت الوزارة، كافة وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).