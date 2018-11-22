شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 2 مليون و125 ألف مواطن أجروا مسح «فيروس سي» بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإنتهاء من مسح 2 مليون و125 ألف مواطن بنقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال متابعة الدكتورة هالة زايد، يرافقها الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، سير العمل بعدد من نقطة مسح مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «100 مليون صحة» بمحافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة استهلت جولتها يزيارة نقطة المسح بمركز صحة «كفر الجمال»، ثم مركز تدريب «سنديون»، ومركز صحة «سنديون»، واختتمت جولتها بتفقد وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى حميات قليوب.

وأشار إلى أن محافظة القليوبية بها 152 نقطة مسح، يعمل بها 1099 فريق طبي.

واستمعت وزيرة الصحة والسكان خلال زيارتها لمستشفى قليوب لعدد من شكاوي المواطنين، بدفع مبالغ مالية، الأمر الذي استنكرته الوزيرة ووجهت على الفور برد كافة المبالغ المحصلة للمواطنين، مؤكدة أن الخدمات الطبية التي تقدم بالمبادرة جميعها بالمجان، وذلك بداية من المسح وسحب العينات مروراً بالفحوصات والتحاليل ونهاية بصرف العلاج.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن وزيرة الصحة والسكان أشادت بالتجهيزات والقوى البشرية بمركز تدريب «سنديون»، حيث يضم 4 أجهزة لتحليل PCR، التحليل التاكيدي لفيروس «سي»، ووجهت بالاستعانة بالفريق الطبى ومدخلي البيانات العاملين بالمركز، ليصبحوا ضمن الفريق المركزي الذي سيقوم بتدريب الفرق الطبية بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة، حرصت على التأكد من صرف العلاج لمن ثبت إصابتهم بفيروس «سي» من صيدلية وحدة الفيروسات بمستشفى حميات قليوب، وأشادت بمعدل صرف العلاج للمواطنين، كما أشادت بالصيادلة القائمين على عملية الصرف، موجهة بانضمامهم للفريق المركزي الذي سيقوم بتدريب الفرق الطبية بالمرحلة الثانية للمبادرة.