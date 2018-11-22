شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: صندوق «وقف التعليم» لضمان استمرارية المجانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن صندوق وقف التعليم لدعم تطوير العملية التعليمية، ولضمان استمرار مجانية التعليم.

وأضاف «شوقي»، خلال لقاء عدد من الصحفيين على هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، اليوم الخميس، أنه سيتم دعوة أصحاب المدارس الخاصة والدولية للمشاركة في دعم صندوق وقف التعليم.

وأوضح «شوقي» أنه تم عقد اجتماع، الأربعاء، مع وزيرة التخطيط لبحث تأسيس الصندوق بـ٢٠٠ مليون جنيه، وأنه يسعى لزيادة رأس المال من مشاركة المجتمع المدني.

وأشار «شوقي» إلى أن هدف الصندوق تحقيق توازن في عملية التعليم، لمساعدة غير القادرين فى الحصول على تعليم جيد، وتدريب المعلمين، وتحسين البنية التحتية للمدارس، لافتا إلى أانه سيتم تنظيم حملة دعائية للمصريين فى الخارج للمساهمة فى صندوق تطوير تعليم.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن صندوق وقف التعليم هو صندوق استثماري خيري، وسيتم طرحه لاكتتاب العام من خلال وثائق سيتم طرحها لتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية فى الصندوق.

وأكدت «السعيد» أن من سيتحكم فى الصندوق مجلس الإدارة وهيتم انتخابه من خلال الأعضاء المكتتبين، مع وجود خبراء مستقلين ليكون هناك قدر كبير من الاستقلالية والحوكمة.