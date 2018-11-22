شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. البابا يسيم 13 كاهنًا جديدًا لكنائس الإسكندرية والقدس وكندا وهونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس، بمقر كنيسة التجلي في دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، طقس سيامة ١٣ كاهنًا جديدًا في درجة القسيسية لتغطية احتياجات الخدمة الكهنوتية بعدد من كنائس القاهرة والإسكندرية والقدس وكندا وهونج كونج. جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي تولى قداسته خدمته بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون. والكهنة الجدد منهم كاهن واحد لإيبارشية الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى وآخر للإسكندرية ومثلهما لكل من كندا وهونج كونج وهم: القس فيلوباتير للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقيامة. القس إيليا للخدمة بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية. القس ديفيد للخدمة بكنيسة الشهيد مارمينا بكينج ستون بكندا. القس داود للخدمة بكنيسة القديس مار توما بهونج كونج. بينما كان من نصيب كنائس القاهرة ٩ كهنة، هم: القس دانيال والقس لوقا والقس مرقس لكنيسة القديس مارمرقس الرسول بكليوباترا مصر الجديدة. القس كاراس لكنيسة الشهيد مارجرجس بالظاهر. القس صموئيل والقس شنوده لكنيسة القديس مارمرقس الرسول بالنزهة ٢ بأبورجيلة بمدينة السلام. القس كيرلس لكنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس والأنبا كاراس السائح بمنطقة الترولي بمدينة السلام. القس فيلوباتير لكنيسة الشهيد أبوسيفين والشهيد الأنبا ونس بمنطقة الخزان مدينة السلام. القس هيرمينا لكنيسة القديس الأنبا هيرمينا السائح بمنطقة الرابية بالقاهرة. وعقب انتهاء طقوس الرسامة التقط أسر الكهنة الجدد صورا تذكارية مع البابا تواضروس بمقر الكنيسة .

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. البابا يسيم 13 كاهنًا جديدًا لكنائس الإسكندرية والقدس وكندا وهونج كونج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .