شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: 17 إجراء لإصدار بطاقة تموينية جديدة وبدل تالف وفاقد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، توجيهًا وزاريًا رقم (31) لسنة 2018، بشأن تنظيم وإدارة العمل بمنظومة البطاقات التموينية وحددت خطوات طباعة البطاقة التموينية لبدل الفاقد أو التالف أو الإصدار الجديد أو الفصل الاجتماعي كما حددت التزامات ومسئوليات جميع أطراف منظومة العمل، في 17 خطوة تعمل بها من اليوم وهي :

1- يملأ المواطن استمارة أداء الخدمة بكافة بيانات البطاقة وبيانات الأسرة وتقديمها لمكتب التموين.

2- يستلم موظف مكتب التموين استمارة أداء الخدمة من المواطن مرفق بها جميع المستندات المطلوبة.

3- لا يتم طلب حوالة بريدية في حالة البطاقة الجديدة أو تعديل بيانات أو تعديل محافظة الصرف، فيما يتم دفع حوالة بريدية في حالة بدل الفاقد أو التالف فقط.

4- يتأكد موظف مكتب التموين من صحة المستندات والبيانات المقدمة ووجود رقم الهاتف المحمول ( النظام يقبل جميع شبكات المحمول الأربعة ) يتم تسجيلها دفترياً وإعطاء المواطني كعب الاستمارة موضح بها الرقم الدفتري.

5- يسجل الموظف الطلب على تطبيق إدارة البطاقات.

6- يتأكد التطبيق من صحة البيانات، مستخدمًا قواعد التحقق الحقلية.

7- في حالة عدم قبول التطبيق للطلب، يتم التمييز للبطاقة أنها تحت التصحيح، مع قيام مكتب التموين بإخطار المواطنب بأسباب الرفض.

8- في حالة قبول التطبق للطلب، يراجع مركز معلومات الإنتاج الحربي، قواعد التحقق خلال 24 ساعة ( الرقم القومي وأرقام التليفون)، يوتم تمييز رقم التليفون الخطأ، دون رفض الطلب، ولا يتم رفض الطلب لأي سبب إلا خطأ في الرقم القومي، وفي هذه الحالة يتم معالجة الطلب بدون الارقام التي بها أخطاء.

9- يقوم النظام بتجهيز ملفات الطباعة، بالطلبات الصحيح طبقًأ لقواعد بيانات الطلبات (بناءً على إفادة الرقابة الإداريةوإرسالها للشركات خلال الـ 24 ساعة).

10- يتم طباعة البطاقة وتحميل الرقم السري والكود الداخلي، فورًا على قاعدة بيانات الإنتاج الحربي وإذا ثبت غير ذلك يتم سحب ترخيص العمل من الشركة.

11- تُسلم الشركات البطاقات المطبوعة من مديرية التموين بحد أقصى 3 أيام من تاريخ استلام أمر الطباعة.

12- تُسلم مديرية التموين البطاقات للمكاتب التابعة لها بحد أقصى يومان من تاريخ استلام البطاقة.

13- يسجل موظف مكتب التموين عملية الاستلام على النظام بحد أقصى يوم من تاريخ استلام البطاقات.

14- بعد تسجيل عملية استلام البطاقات المطبوعة على النظام يتم إرسال رسالة للمواطن للتوجه لاستلام البطاقة مع تحديد اسم المكتب الأساسي للبطاقات وإرسال الكود السري في نفس الرسالة،

15- يُسلم موظف مكتب التموي المواطن للبطاقة وتسجيل العكملية على النظام.

16- يرسل المواطن رسالة نصية، لتفعيل البطاقة على الرقم 9136 مقابل مصاريف إليكترونية 2 جنه، تخص من رصيد الدعم في حالة عدم وجود رصيد على الهاتف المحمول أو إرسال رسالة على الرقم 91237 مقابل رسوم إليكترونية 1 جنيه تخصم من رصيد هاتفه المحمول.

17- وفي حالة توجه المواطن لمكتب التموين والسؤال على بطاقته، يسأله الموظف: هل استلمت الرسالة على هاتفهك، تفيد باستلامه الرقم السري أم لا، وإذا لم تصل للمواطن رسالة يقوم الموظف بتسليمه البطاقة وإبلاغ المواطن الاتصال على رقم 19959 لتصحيح رقم التليفون وفور تصحيح رقم التليفون ستصل للمواطن الرسالة بالرقم السري.