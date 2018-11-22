شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: إذا نجح «شوقي» في تطوير التعليم الفني سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن «التعليم الفني في مصر أصبح سيئًا منذ أكثر من 40 عاما وغالبية خريجي هذا النوع من التعليم يتخرجون وهم لا يجيدون القراءة والكتابة».

وأضاف «عامر» في تصريحات صحفية، الخميس، أن «فلسفة التعليم الفنى في الدول المتقدمة تغيرت وأصبحت المدارس الفنية مؤسسات تعليمية ناجحة وجميع خريجيها يلتحقون بالعمل مباشرة بعد تخرجهم بل إن غالبية المشروعات الصناعية والاستثمارية تعتمد على خريجي التعليم الفني»، معلنًا «تأييده التام لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم التي أعلن فيها أن الوزارة ستطلق نظامًا جديدًا للتعليم الفني، العام الدراسي المقبل 2019/2020».

وقال «عامر» إن «الدكتور طارق شوقى قال للتلاميذ بالصف الثالث الابتدائي بالنص: «ركزوا علشان تلتحقوا بالنظام الجديد وممكن تلاقوا شغل قبل التخرج، والوزارة تستهدف استيعاب 70% من طلاب الشهادة الإعدادية بالتعليم الفني»، معلنًا تأييد «لجنة الصناعة بالبرلمان للوزير».

وأشار فرج عامر إلى أنه «إذا نجح الدكتور طارق شوقى في تطوير وتحديث التعليم الفني بما يتواكب واحتياجات سوق العمل بحيث يلتحق خريجو هذا النوع من التعليم بالمشروعات الصناعية والإنتاجية والاستثمارية فإن هذا الوزير سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه«، معلنًا «ثقته التامة في قدرته على تحقيق النجاح في هذا الملف».

وطالب «عامر» جميع الوزراء والمحافظين ومؤسسات الدولة بـ«مساندة جهود الوزير لأن مشروع تطوير النظام التعليمي في مصر لم يعد مسئولية الدكتور طارق شوقي ولكن أصبح مسئولية مصر بجميع مؤسساتها ومن قبل مؤسساتها الشعب المصري العظيم بصفة عامة وأولياء أمور التلاميذ والمعلمين وأيضًا التلاميذ بصفة خاصة».