شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يفتتح أول مشروع لإنتاج واستخلاص سم العقرب‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أول مشروع لإنتاج واستخلاص سم العقرب وزراعة النباتات الطبية والعطرية بقرية الموهوب في الداخلة على مساحة 200 فدان وبتكلفة تقديرية 10 مليون جنيه.

رافق المحافظ خلال الافتتاح نواب البرلمان عن مركز الداخلة والمحاسب سيد محمود سكرتير المحافظة المساعد وكمال إبراهيم عبدالعزيز رئيس المركز وبعض من القيادات التنفيذية والشعبية بالمركز .

حيث تفقد المحافظ مبنى مزرعة العقارب (المزرعة، المعمل)، وشاهد مراحل تجميع العقارب وطريقة التربية واستخلاص السم منها بطريقة متطورة، مشيدا بالفكرة ودعهما منذ البداية.

كما تفقد المحافظ محطة الطاقة الشمسية بالمشروع على مساحة 1 فدان بتكلفة تقديرية 700 ألف جنيه.

وتفقد المحافظ أيضا مجمع الصوب الزراعية بالمشروع وتابع مراحل زراعتها، وتفقد المزرعة الملحقة ( قرنبيط، بنجر، جزر، طماطم، فلفل حار، فلفل رومي ألوان، خيار بأصنافه، سبانخ ).

ثم توجه المحافظ والوفد المرافق له لتفقد مشروع الري بالرش على مساحة 4 فدان كنموذج مستحدث بمشروع العقرب.

وعقب الزيارة تم عقد مؤتمر مبسط لشرح مراحل المشروع منذ التسليم في شهر مارس الماضي وحتى وقت الافتتاح بدءًا بالسلام الجمهورى، واختتم بكلمة اللواء المحافظ الذي قدم فيها الشكر للشباب أصحاب المشروع، مؤكدا على أنهم مثال يحتذى به في الجدية والالتزام.

وفي الختام قدم أصحاب المشروع الشكر الجزيل لمحافظ الوادي الجديد وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة على تبنيهم الفكرة منذ البداية واتخاذ كافة التسهيلات المتاحة.