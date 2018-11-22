شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تتابع حالة المصريين في «حادث الكويت»: جثمان الضحية وصل القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إنه فور وقوع حادث السير الذي راح ضحيته مواطن مصري وأصيب 11 آخرين في الكويت، الإثنين الماضي، تم تكليف القنصلية المصرية في الكويت بسرعة إنهاء إجراءات شحن جثمان المتوفى المواطن حازم حمزة عبدالله أبوزيد، حيث وصل جثمان الفقيد إلى القاهرة، فجر الأربعاء.

وأضاف «هشام» في تصريحات صحفية، الخميس، أن القنصلية مازالت تتابع الحالة الصحية للمواطنين المصابين نتيجة الحادث، مشيرًا إلى أن 5 مواطنين فقط لا يزالون يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى، بينما خرج باقي المصابين بعد استقرار حالتهم الصحية.