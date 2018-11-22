شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار «الوطنية للانتخابات» بشأن الانتخابات التكميلية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2018، بإجراءات رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية ومراجعة ومراقبة حساباتها بالانتخابات التكميلية في الدوائر الانتخابية الرابعة ومقرها مركز طامية بمحافظة الفيوم والثامنة ومقرها مركز زفتى بمحافظة الغربية، والأولى ومقرها قسم أول العريش بمحافظة شمال سيناء. وفيما يلي نص القرار:

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