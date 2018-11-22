شكرا لقرائتكم خبر عن غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر غدا الجمعة السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة فى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين .

كما يتوقع الخبراء أن يصاحب ذلك انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية كما تنشط على البحرين الأحمر و المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 22 والصغرى 15 درجة ، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة ، ومطروح العظمى 21 والصغرى 14 درجة ، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 والصغرى 17 درجة .