شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة التضامن: 88% من مستفيدى تكافل وكرامة سيدات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غادة والى، وزيرة التضامن، الاجتماعى أن 63% من دعم برنامج تكافل وكرامة يتم توجيهه إلى محافظات الصعيد كما أن 88% من المستفيدين من البرنامج سيدات لافتا إلى أنه يوجد مراجعة دورية للمستفيدين للتأكد من استحقاقهم للمساعدات الشهرية.
جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى، بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، بحضور الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور على المصيلحى وزير التموين.
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