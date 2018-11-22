شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تشن حملات مكثفة لإزالة الإشغالات فى الأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة التنفيذية بحي مصر الجديدة تحت اشراف العميد أحمد أنور، حملة لإزالة سور مخالف للعقار بشارع النزهة وإزالة الأكشاك المخالفة ومراجعة تراخصيهم كما قامت بغلق 3 كافيهات ومصنع غير مرخصين وتم عمل محاضر لهم مع الغلق والتشميع وأضاف رئيس الحي أن حملات الحي مستمرة لغلق الكافيهات بالمخالفة وغير المرخصة، وذلك للحفاظ على المظهر العام وإقرار القانون، والحفاظ على حق الدولة.

وأشار إلى أن أجهزة الحي لن تتوقف عن التصدي للمخالفين وإزالة أى إشغالات أو مخالفات، ومصادرة أي مضبوطات، كما تابع المهندس مصطفي عبدالعزيز رئيس حي شرق مدينة نصر التسكين للباعة داخل سوق المنهل.

كما قام اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة بمتابعة شكاوي المواطنين لبعض الإشغالات وأعمال المبانى المخالفة فتم التوجية واسفرت المتابعة عن غلق وتشميع شقة سكنية فى 3 شارع مكة بالنزهة الجديدة لقيام المخالف بتعديلات معمارية بدون تراخيص، وإعادة غلق وتشميع مقهى فريدم 15 التعاونيات بالشيراتون وإخلائه من الإشغالات، وكذلك إعادة غلق وتشميع مقهى عالقهوة 15 التعاونيات بالشيراتون وإخلائه من الإشغالات، ورفع إشغال نصبة شاى بالجزيرة الوسطى بشارع سيد زكريا.

وفى حى البساتين تم شن حملات بقيادة اللواء محمود ضياء، رئيس حي البساتين حيث تم إزالة فى المهد بالقطعة ١٦/و/5 بمنطقة تقسيم اللاسلكى عبارة عن تقسيم الجراج محلات كما تم عمل حملة نظافة على شارع شرق السكة الحديد.

واستمرار لحملات النظافة والتطوير ومحاربة الاشغالات داخل أحياء القاهرة وبناء عليه وعلي تعليمات الدكتور مجدي شريف رئيس حي الساحل، تم العمل على انشاء بالوعات صرف الامطار بشارع عبد اللطيف الفحام بتواجد مسؤل المربع م محمد عماد، كما تم عمل حملة مكبرة على مربع شوارع الثلاثينى وأبو رحاب، محجوب، الشيخ الشبراوى وتم التنبيه على أصحاب المحالات برفع إشغالاتهم وتم رفعها بالفعل والتنبيه عليهم بعدم التجاوز على نهر الطريق وذلك بتواجد الإشغالات، وتم العمل على معاينة سطح العقار 6 شارع الحايس وتبين عدم وجود أعمال مبانى مخالفهة، كما تم تقليم ورفع مخلفات تقليم الأشجار بشارع الملعب بأرض أيوب بالتعاون مع قائد شرطة المرافق ومأمور قسم الساحل ومباحث الساحل وإدارة المرور وشرطة المرافق وإدارة الإشغالات والبيئة والمحلات وفرع الهيئة والمتابعة الميدانية حيث تم رفع إشغالات بشارع بطيء الكورنيش ورفع اليفط والتاندات المخالفة ورفع إشغالات بميدان المظلات ومنطقة الخلفاوى وتم إعادة غلق مقهى وغلق مقهى بمنطقة الخلفاوى كما تم إزالة حواجز حديديه بشارع أحمد الرشيدى.