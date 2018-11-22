مصر | لإنشائهما "شبكة لتبادل الزوجات".. تخفيف حكم حبس عامل لعامين وتأييد سجن زوجته سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لإنشائهما "شبكة لتبادل الزوجات".. تخفيف حكم حبس عامل لعامين وتأييد سجن زوجته سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بتخفيف حكم حبس عامل من 3 سنوات إلى عامين وتأييد حبس زوجته سنة بتهمة إنشاء شبكة لتبادل الزوجات.

كانت محكمة جنح عين شمس، قضت سابقا بحبس عامل 3 سنوات وزوجته عام بتهمة ممارسة الفجور.

وتعود البداية بورود معلومات إلى إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، تفيد قيام عامل بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، يعرض فيها صور لزوجته بأوضاع مخلة بالآداب، ويعرض على راغبي المتعة بتبادل زوجته مع زوجاتهم، وبعرض التحريات على النيابة أمر المستشار إسلام الأحمداوي بضبط وإحضار المتهمين.

وبفحص صفحة المتهم على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، تبين أن المتهم أرسل صور زوجته بملابس مثيرة إلى راغبي المتعة، ممن يرغبون في تنظيم حفلات جنسية بتبادل الزوجات، حيث تبين وجود أشخاص يتواصلون معه، ويرغبون في تبادل زوجاتهم في شقته بمنطقة عين شمس.

وتم التوصل إلى هوية المتهم، وانتقلت قوة أمنية لمكان المتهم، وألقت القبض عليه وزوجته، وضبطت هواتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر في منزله، وتم عرضهما على النيابة العامة.

واعترفت المتهمة في التحقيقات، بأن زوجها كان يشكو لها من ملل العلاقة الزوجية بسبب الروتين، وعرض عليها إقامة حفلات جنسية في شقته مع أشخاص آخرين.