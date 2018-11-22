مصر | "لدرجاتها المنخفضة بالثانوية".. أمن القاهرة يعيد فتاة لأهليتها بعد تركها لمنزلها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لدرجاتها المنخفضة بالثانوية".. أمن القاهرة يعيد فتاة لأهليتها بعد تركها لمنزلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت قوة أمنية من قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة فتاة لأهليتها بعد تركها المنزل.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من (قسم شرطة الظاهر) لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وأمام محطة مترو غمرة أخطرتهم الأهالي بوجود طالبة تائهة ولم يستدل على أهليتها، وباصطحاب الفتاة للقسم ومناقشتها تبين أنها تدعى "إسراء. م. ع" سن 18 طالبة ومقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وقررت بأنها قامت بترك منزل أسرتها وحضرت للقاهرة بواسطة إحدى سيارات الأجرة ولم تستطع العودة مرة أخرى.

وعلى الفور تمكن ضابط قسم حقوق الإنسان بالقسم من التواصل مع والدتها "عبير. ف. م" ومقيمة بذات العنوان، وطلب منها الحضور للقسم لاستلام كريمتها؛ وفي وقت لاحق حضرت للقسم والدتها، وبسؤالها عللت قيام كريمتها بذلك لمعاناتها من أزمة نفسية بسبب ضعف درجاتها بالثانوية العامة، وتم تسليمها الفتاة بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها هذا وقد قدمت المواطنة الشكر لرجال الشرطة لحسن رعاية نجلتها.