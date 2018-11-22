مصر | تجديد حبس طالب بتهمة قتل شقيقه في المرج 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس طالب بتهمة قتل شقيقه في المرج 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات، حبس طالب وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في اتهامه بقتل شقيقه في المرج.

وكشفت التحقيقات الأولية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي، المحامي العام الأول، عن قيام المتهم "إسلام.ا" طالب، 19 سنة، بقتل شقيقه "محمد.ا" بطلق ناري أعلى منزلهما بالمرج.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهم وشقيقه المجني عليه يعيشان مع زوجة والدهم - يعمل في السعودية- وطردتهما من المنزل عدة مرات فيعودا خلسة ليناما فيه، واصطحبت النيابة المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته، لتمثيل الجريمة.