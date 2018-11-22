مصر | 20 يناير.. الحكم على 5 متهمين بقتل مواطن بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 يناير.. الحكم على 5 متهمين بقتل مواطن بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 20 يناير المقبل، للنطق بالحكم على 5 متهمين بقتل مواطن على إثر خلاف مسبق بالبساتين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر. وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، قيام المتهمين "محمد علي، ورشاد علي، وعباس علي، وعماد حمدي"، بقتل المجني عليه أحمد غريب عمدًا مع سبق الإصرار إثر خلاف مسبق شجر بينه وبين المتهم الأول فعقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وأخرى بيضاء وتوجهوا إلى حيث تواجده، وما أن ظفروا به حتى اقتسموا الأدوار فيما بينهم فأطق أولهم صوبه عيار ناريا فيما تواجد الباقين للشد من أزره فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

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