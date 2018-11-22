مصر | ضبط مقاول هارب من 112 سنة سجن بالنزهة

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تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة بقيادة المقدم محمد جهاد رئيس المباحث من ضبط "عنتر.إ"، 52 سنة، مقاول والمطلوب التنفيذ عليه في 60 حكم حبس جزئي "نصب، شيك، تبديد، ضرب، وإيصالات أمانة" بدوائر أقسام شرطة (المرج، مدينة نصر، البساتين، النزهة) بإجمالي حبس 112 سنة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.