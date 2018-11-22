مصر | ضبط سائق توك توك وعاطل سرقوا شركة مقاولات بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سائق توك توك وعاطل سرقوا شركة مقاولات بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قادت كاميرات المراقبة الأجهزة الأمنية بالقاهرة للقبض على سائق توك توك وعاطل سرقوا شركة مقاولات بدار السلام.

وتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من "تحسين. م"، 48 صاحب شركه مقاولات بدائرة القسم باكتشافه كسر باب شركته وسرقه جهاز لاب توب ماركة ديل وعدد 2 هارد كمبيوتر ومبلغ مالى 10 ألاف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها كل من "إسلام. ا"، 28 سنة، سائق توك توك، و"هاني. ص"، 30 سنة، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوه المرافقة من ضبطهما وبحوزتهما ( مفتاح إنجليزي، كلابة، مفك ).

وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب " كسر قلب الكالون " باستخدام المضبوطات حيازتهما، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما سيء النية "هاني. ف"، 36 سنة، صاحب محل وأقرا بانفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.